В Петербурге 15 человек проверяют на причастность к краже лекарств от рака

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10 октября в Санкт-Петербурге сотрудники подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией при участии следователей городского главка МВД и оперативников Службы экономической безопасности ФСБ провели серию обысков в рамках уголовного дела по факту многомиллионного хищения лекарств.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Северной столице. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 158 УК РФ (кража в особо крупном размере, совершённая организованной группой). Следствие установило, что лекарственные препараты, предназначенные для лечения онкобольных, похищались в медицинских организациях города, а потом перепродавались оптом и в розницу.

Более 15 человек доставлены в отделение полиции, где их проверяют на причастность к преступлению. В результате 35 обысков изъяты документы, деньги, лекарства, печати и штампы различных организаций. Стоимость похищенных за пять лет препаратов превышает 100 млн рублей.

Ранее сотрудники полиции Ленинградской области во время проведения обыска по делу о разбойном нападении со стрельбой обнаружили подпольный оружейный склад, писал NEWS.ru.