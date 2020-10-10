В Дагестане ликвидировали двоих человек после нападения по полицейских

https://static.news.ru/photo/168a4c6a-0c50-11eb-94aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Дагестана двое неизвестных открыли огонь по наряду полиции. Силовики ликвидировали преступников. Об этом сообщили представители правоохранительных органов республики.

Отмечается, что неизвестные открыли огонь после попытки остановить их транспортное средство для проверки. Они были нейтрализованы ответным огнём со стороны полицейских. Сами правоохранители в результате перестрелки не пострадали.

Личности открывших огонь в данный момент не установлены. Проверяется их причастность к деятельности бандгрупп, в том числе связанных с международными террористическими организациями, — передаёт ТАСС сообщение источника.

Официальная информация по указанному инциденту к настоящему моменту не распространяется.

Как ранее писал NEWS.ru, во Франции два сотрудника полиции получили ранения в результате нападения. Инцидент произошёл ночью во французском департаменте Валь-д'Уаз во время выполнения силовиками задания.

Трое неизвестных с особой жестокостью напали на правоохранителей, избили и выкрали их оружие, после чего выстрелили в полицейских.