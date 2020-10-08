Во Франции неизвестные совершили жестокое нападение на полицейских

https://static.news.ru/photo/b27c2ae4-0935-11eb-8c8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press

Во Франции два сотрудника полиции получили ранения в результате нападения. Инцидент произошёл ночью во французском департаменте Валь-д'Уаз во время выполнения силовиками задания.

Трое неизвестных с особой жестокостью напали на правоохранителей, избили и выкрали их оружие, после чего выстрелили в полицейских. Оба пострадавших были госпитализированы, один из них получил серьёзные ранения. Сами преступники с места происшествия скрылись. В настоящее время из разыскивает полиция, сообщает Parisien.

Эти действия — стрельба по нашим сотрудникам правоохранительных органов — являются запредельной жестокостью. Все делается, чтобы найти преступников, — написал глава МВД Франции Жеральд Дарменен в Twitter.

Soutien total Ã nos 2 policiers violemment attaquÃ©s cette nuit dans le Val dâOise durant leur service. Ces actes - des tirs Ã lâarme Ã feu sur nos forces de lâordre - sont dâune violence inouÃ¯e. Tout est mis en Åuvre pour retrouver leurs auteurs. — GÃ©rald DARMANIN (@GDarmanin) October 8, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что жительница Москвы стала фигуранткой уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти. Будучи в состоянии опьянения, она напала на сотрудников полиции. Полицейские потребовали от 30-летней женщины прекратить нарушение общественного порядка. В ответ она нанесла одному удар ногой в область паха, а другому — рукой в предплечье,