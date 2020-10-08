Во Франции неизвестные совершили жестокое нападение на полицейских

https://static.news.ru/photo/b27c2ae4-0935-11eb-8c8c-fa163e074e61_660.jpgФото: Michael Bunel/Keystone Press Agency/Global Look Press
Во Франции два сотрудника полиции получили ранения в результате нападения. Инцидент произошёл ночью во французском департаменте Валь-д'Уаз во время выполнения силовиками задания.
Трое неизвестных с особой жестокостью напали на правоохранителей, избили и выкрали их оружие, после чего выстрелили в полицейских. Оба пострадавших были госпитализированы, один из них получил серьёзные ранения. Сами преступники с места происшествия скрылись. В настоящее время из разыскивает полиция, сообщает Parisien.
Эти действия — стрельба по нашим сотрудникам правоохранительных органов — являются запредельной жестокостью. Все делается, чтобы найти преступников, — написал глава МВД Франции Жеральд Дарменен в Twitter.
Ранее NEWS.ru писал, что жительница Москвы стала фигуранткой уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти. Будучи в состоянии опьянения, она напала на сотрудников полиции. Полицейские потребовали от 30-летней женщины прекратить нарушение общественного порядка. В ответ она нанесла одному удар ногой в область паха, а другому — рукой в предплечье,