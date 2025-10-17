Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 17:57

Сын путается в показаниях: известный миллиардер был убит, а не погиб случайно?

Исак Андич Исак Андич Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Основатель модного гиганта Mango Исак Андич разбился насмерть при падении с высоты 150 метров во время похода в Испании. Спустя 10 месяцев после трагедии следствие заподозрило, что речь идет вовсе не о несчастном случае. NEWS.ru рассказывает о новом повороте в этом деле.

Семейный поход

14 декабря генеральный директор Mango Тони Руис сообщил на официальном сайте компании о гибели 71-летнего Исака Андича.

«С глубоким прискорбием сообщаем о неожиданной гибели Исака Андича, нашего неисполнительного председателя и основателя Mango, в результате несчастного случая, произошедшего в эту субботу», — написал Руис.

Газета The Times пишет, что инцидент произошел в момент, когда Исак и его 44-летний сын Джонатан предположительно шли по тропе Лес-Фейшадес на горе Монсеррат, популярному пешеходному маршруту недалеко от Барселоны.

Джонатан, шедший впереди, услышал позади себя звук падающих камней, прежде чем обернуться и увидеть, как его отец упал со скалы на неогороженном участке тропы, писали СМИ.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Противоречивые показания

Первоначально полиция постановила, что смерть наступила в результате несчастного случая. 16 декабря судья был готов закрыть дело. Но затем в показаниях старшего сына следователи обнаружили противоречия. Они и стали причиной судебного разбирательства.

В марте 2025 года дело было официально возобновлено. Полиция Моссос д’Эскуадра продолжает расследовать в условиях полной секретности.

Такие элементы, как телефон жертвы, найденный после падения, были проанализированы, чтобы попытаться установить точный маршрут, по которому отец и сын двигались в тот день. Эти несоответствия вызывают все больше сомнений у следователей, которые считают необходимым дальнейшее расследование для точного выяснения того, что именно произошло на горе, пишет El Pais.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Основная гипотеза

Источники полиции сообщили СМИ, что «основная гипотеза, которую они рассматривают, — это все-таки несчастный случай, поскольку доказательств обратного они не нашли». Особую роль сыграли показания двух свидетелей: сына погибшего и его спутницы, профессиональной гольфистки Эстефании Кнут, которая указала на напряженные отношения между отцом и сыном.

В том числе они отмечали, что отец был недоволен работой своего сына в компании. Представители семьи настаивают на невиновности Джонатана.

«Семья Андич не комментировала и не будет комментировать смерть Исака Андича. Она желает проявить уважение к продолжающемуся судебному разбирательству и продолжит всестороннее сотрудничество с властями. Семья уверена, что этот процесс скоро завершится, и невиновность Джонатана Андича будет доказана», — говорится в официальном обращении на сайте Reuters.

