https://static.news.ru/photo/ab2085ae-41f0-11ea-999f-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ/sledcom.ru

Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области возбудило уголовное дело после убийства местного депутата Андрея Алабушева и его жены.

Тела убитых супругов имеют рубленые раны в области головы. На месте преступления работают следователи и криминалисты.

Как сообщал NEWS.ru, депутата Законодательного собрания Ростовской области вместе с женой обнаружили убитыми в своём доме в Зернограде. Источник в правоохранительных органах заявил, что супруги могли быть убиты в ходе ограбления.

Ранее в Новосибирске застрелили председателя жилищно-строительного кооператива «Залесский» Олега Арчибасова. Убийство произошло в центре города.