Следственное управление Следственного комитета России по Ростовской области возбудило уголовное дело после убийства местного депутата Андрея Алабушева и его жены.
Тела убитых супругов имеют рубленые раны в области головы. На месте преступления работают следователи и криминалисты.
Как сообщал NEWS.ru, депутата Законодательного собрания Ростовской области вместе с женой обнаружили убитыми в своём доме в Зернограде. Источник в правоохранительных органах заявил, что супруги могли быть убиты в ходе ограбления.
Ранее в Новосибирске застрелили председателя жилищно-строительного кооператива «Залесский» Олега Арчибасова. Убийство произошло в центре города.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен