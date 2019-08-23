https://static.news.ru/photo/a7475d5a-c5ad-11e9-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Иван Подкопаев Фото: Михаил Воскресенский.РИА Новости

Следственный комитет РФ завершил расследование в отношении Ивана Подкопаева, обвиняемого по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ведомство разместило на Youtube видео, доказывающее виновность Подкопаева.

О результатах расследования сообщает официальный сайт СК РФ. По версии следствия, подозреваемый распылил отравляющее вещество в лица сотрудников Росгвардии и полиции. Двое служителей правопорядка получили химические ожоги слизистой глаз.

Следователи смогли идентифицировать Подкопаева на видеозаписи с места событий, несмотря на то, что его лицо было скрыто балаклавой.

22-летний подозреваемый был задержан по горячим следам. У него были изъяты молоток, ножи и противогаз. Своё участие в противоправных действиях мужчина сначала категорически отрицал, однако позже признался под давлением улик, собранных следователями. Уголовное дело Подкопаева направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее News.ru сообщал, что российские учёные опубликовали открытое письмо, где потребовали прекратить уголовное преследование фигурантов дела о массовых беспорядках во время протестных акций в Москве.