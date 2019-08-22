https://static.news.ru/photo/4469526c-c4c0-11e9-a920-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Открытое письмо с требованием прекратить преследование фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на акции протеста в Москве 27 июля написали более 50 российских учёных.

В тексте письма, опубликованного в газете « Троицкий вариант », они выразили «крайнее возмущение» в связи с уголовным преследованием участников мирных протестов.

Нас объединяет наука, и с нашей профессией несовместимы сознательная ложь, подтасовка фактов и тем более травля за инакомыслие. Именно неприкрытый обман и явные махинации при регистрации кандидатов стали причиной протестных акций, участники которых выразили несогласие с ложью властей, — отметили они.

По мнению учёных неприятие лжи в России становится уголовно наказуемым, а развёртывание политических репрессий сопровождается ростом абсурдных обвинений, в частности, о «массовых беспорядках» и «вмешательстве извне».

Они потребовали от руководства страны «прекратить правовой произвол, остановить политические репрессии и начать неукоснительно следовать нормам Конституции РФ».

Мы убеждены в том, что в стране, в которой вместо законов господствуют ложь и произвол, вместо разума — конспирология, а вместо общественного диалога — уголовные преследования за мирное выражение своего мнения, нет места науке. У такой страны нет будущего, — говорится в письме.

30 июля СК РФ открыл дело о массовых беспорядках во время акции, которая состоялась 27 июля. Следствие считает, что её участники грубо нарушали общественный порядок и применяли насилие в отношении представителей власти.

По мнению российского президента Владимира Путина, протестные акции в Москве не являются чем-то уникальным по сравнению с другими странами. Об этом он заявил на пресс-конференции после переговоров с президентом Финляндии Саули Ниинистё, писал News.ru. Путин отметил, что за рубежом часто речь идёт о погибших и тысячах пострадавших в ходе митингов.