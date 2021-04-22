Прокуратура запросила 16 лет колонии для соучастника убийства Япончика

https://static.news.ru/photo/84f47d7c-a374-11eb-b33f-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Представитель гособвинения попросил суд приговорить соучастника убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончик) Каху Газаева к 16 годам колонии строгого режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Савёловского суда столицы.

Газаев признал вину и заключил сделку со следствием. Дело рассматривается в особом порядке — без допроса свидетелей и изучения доказательств. Ему может быть назначено наказание, составляющее не более двух третей от максимального срока. Приговор подсудимому будет оглашён 23 апреля.

Вердикт Газаеву станет первым по делу об убийстве Япончика. Дело двух других фигурантов будет рассматриваться Мосгорсудом с участием присяжных, отмечает агентство.

Иваньков был убит в 2009 году. Организатором преступления выступил Илья Симония, который в качестве соучастников привлёк ещё пятерых человек, включая Газаева. Злоумышленники выследили Япончика у ресторана и выстрелили в него из снайперской винтовки. Криминальный авторитет умер в больнице от полученных ранений.

Ранее сообщалось, что двоих соучастников убийства Япончика — Нугзара Папаву и Астамура Бутбу — заочно арестовал Басманный суд Москвы. Оба фигуранта уголовного дела имеют двойное гражданство — российское и абхазское.