Отец убил пятилетнего сына в Москве

https://static.news.ru/photo/ff9587b8-0a4d-11ea-aa97-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве мужчина убил собственного пятилетнего ребёнка в подъезде дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По имеющимся данным, трагедия произошла в ночь на 8 марта на Пролетарском проспекте столицы.

Жильцы подъезда вызвали на место происшествия скорую помощь, однако медики ничем не смогли помочь мальчику. Полученная им черепно-мозговая травма оказалась несовместимой с жизнью.

Известно, что отец ребёнка регулярно забирал к себе на выходные сына от его матери, с которой они пребывают в разводе.

Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее СМИ рассказали подробности жестокого убийства бабушки и трёх внуков в Подмосковье. В одной из квартир были обнаружены тела 45-летней женщины и трёх её внуков, одному из которых было 8 лет, ещё двум — по два года. Все тела были покрыты множественными ножевыми ранениями.

Позднее был задержан 32-летний родственник погибших, которого заподозрили в совершении страшного преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом писал NEWS.ru.