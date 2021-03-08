Отец убил пятилетнего сына в Москве

В Москве мужчина убил собственного пятилетнего ребёнка в подъезде дома. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По имеющимся данным, трагедия
Жильцы подъезда вызвали на место происшествия скорую помощь, однако медики ничем не смогли помочь мальчику. Полученная им черепно-мозговая травма оказалась несовместимой с жизнью.
Известно, что отец ребёнка регулярно забирал к себе на выходные сына от его матери, с которой они пребывают в разводе.
Обстоятельства происшествия в настоящее время выясняют сотрудники правоохранительных органов.
Ранее СМИ рассказали подробности жестокого убийства бабушки и трёх внуков в Подмосковье. В одной из квартир были обнаружены тела 45-летней женщины и трёх её внуков, одному из которых было 8 лет, ещё двум — по два года. Все тела были покрыты множественными ножевыми ранениями.
Позднее был задержан 32-летний родственник погибших, которого заподозрили в совершении страшного преступления. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Об этом писал NEWS.ru.