Тела женщины и троих детей найдены в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/b4b0aea4-7f6c-11eb-a7e0-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Ликино-Дулёво обнаружены тела женщины и троих детей. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства трагедии.

Были найдены тела женщины и трёх детей в квартире, по предварительным данным, это убийство, — цитирует «Интерфакс» источника в правоохранительных органах.

При этом в прокуратуре Московской области агентству сообщили, что на место трагедии для координации действий правоохранительных органов выехали заместитель прокурора области Олег Черсков и орехово-зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин.

Ранее столичные правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая задушила двух своих детей. Младшему ребёнку было три года, а старшему — 11 лет.

Вернувшийся с работы отец не сразу понял, что дети убиты. Он решил, что они спят, и начал готовить себе ужин. В этот момент приехала скорая помощь. Мужчина сообщил, что не вызывал бригаду, но врачи прошли в комнату, где нашли задушенных детей и истекающую кровью женщину. Её госпитализировали. Она призналась в убийстве дочери и сына после того, как пришла в сознание.

Женщина могла пойти на это в связи с внезапным помешательством. Эмоциональный срыв может быть связан с болезнью мужа, который осенью долго болел коронавирусом в тяжёлой форме. Несколько недель женщина самостоятельно заботилась о семье, из-за чего, предположительно, у неё могла начаться депрессия, писал NEWS.ru.