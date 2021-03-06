Полиция задержала подозреваемого в убийстве четырёх человек в Подмосковье

https://static.news.ru/photo/76ba2cfc-7f75-11eb-bb2d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве женщины и троих её внуков в подмосковном Ликино-Дулёво. По предварительной информации, он приходится племянником матери погибших детей.

Предполагаемый убийца проживал по адресу, где произошло преступление. Он не покидал квартиру после злодеяний. Глава СК и подмосковная прокуратура взяли под контроль расследование жестокого убийства.

Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, а также поставил ход расследования уголовного дела на личный контроль, — сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Молодой человек страдает психическим расстройством, в момент задержания он находился в неадекватном состоянии.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по факту убийства 45-летней женщины и троих детей (одному восемь лет, двум — по два года). На их телах были обнаружены множество колото-резаных ран. По словам очевидцев, мать детей оставила их с бабушкой и уехала. По возвращении она не смогла попасть в квартиру, после чего решила вызвать полицию и спасателей.

Как сообщал NEWS.ru, столичные правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении женщины, которая задушила двух своих детей. Младшему ребёнку было три года, а старшему — 11 лет. Женщина могла пойти на это в связи с внезапным помешательством.