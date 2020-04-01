МВД России сообщило о 60 тысячах преступлениях в IT за последние два месяца

https://static.news.ru/photo/540e88b4-7419-11ea-88f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники правоохранительных органов заявили о фиксации 60 тысяч преступлений в сфере IT за первые два месяца 2020 года. Большинство из преступлений были связаны с кражей или мошенничеством.

В январе-феврале 2020 года зарегистрировано более 60 тысяч преступлений, совершённых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации. Практически все указанные преступления (98,6%) выявляются органами внутренних дел, — отметили в МВД.

Ранее NEWS.ru писал, что МВД сообщило о росте числа поддельных банковских карт. Число преступлений в 2019 году выросло на 57,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.