Конец 2019 года отметился новыми громкими коррупционными делами. 30 ноября при получении взятки задержали первого заместителя начальника следственного управления СК России по Свердловской области Михаила Бусылко. Вместе с ним пойман некий член адвокатской палаты Владимирской области. Бусылко, по версии следствия, обещал ему закрыть уголовное дело за 18 млн рублей.

В связи с тем же делом Генпрокуратура начала проверку в отношении заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова. Ранее Чуличков был отстранён от исполнения служебных обязанностей. У него дома и на рабочем месте проведены обыски. При этом никаких обвинений ему пока не предъявлено.

Также 30 ноября Басманным судом столицы был арестован советник отдела экономики и анализа управления экономического анализа департамента образования и науки Москвы Сергей Желонкин. Его подозревают в особо крупном мошенничестве. Арест продлится до 27 января 2020 года.

А 6 декабря бывшему главе подмосковного города Щёлково Алексею Валову предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере. По данным областного СК, в 2017 году Валов получил от своей подчинённой «подарок» в виде предоставления имущественных прав на автомобиль марки Mercedes-Benz, стоимость которого составляет более 6 млн рублей.

Несмотря на всё выше перечисленное, число преступлений экономической направленности, выявленных по линии полиции, в этом году снизилось почти на 5%. Об этом говорит последняя опубликованная статистика МВД.

Всего за период с декабря 2009 года по настоящее время полицией на всей территории России было выявлено 97 114 экономических преступлений. Из них 60 102 признаны тяжкими и особо тяжкими преступлениями (согласно отчёту, опубликованному на сайте МВД РФ. — NEWS.ru).

crimestat.ru/offenses_map

При этом в сфере экономической деятельности было совершено 35 640 преступлений, 17 626 из которых связаны с подделкой ценных бумаг и денег.

Так называемых преступлений против госслужбы было зафиксировано 12 454, из них 7 493 связаны со взяточничеством.

Согласно сайту правовой статистики, за 10 лет выявлено 539 983 человека, совершивших преступления экономической направленности, а за год 2019-й (по октябрь текущего года) — 38 108.

crimestat.ru/offenses_map

При этом ущерб от экономических преступлений в России только за первое полугодие 2019-го достиг 154 млрд рублей. Об этом сообщала представитель Генпрокуратуры Елена Малык. По её словам, за весь 2018-й год ущерб составил только 64 млрд рублей, что в 2,5 раза меньше, чем за шесть месяцев текущего года.

Более 100 млрд рублей составил ущерб государству от экономических преступлений коррупционной направленности. Такие данные озвучил в ноябре 2019 года представитель Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Дмитрий Севастьянов.

При этом возмещение ущерба обеспечено на сумму 27 млрд рублей. В данном случае речь идёт лишь о завершённых уголовных делах за восемь месяцев 2019 года, уточнил он.

Общий ущерб от преступлений, совершённых в России за девять месяцев 2019 года, составил свыше 491 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года этот показатель вырос на 17,2%.