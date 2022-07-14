Мужчина погиб после массовой драки в подмосковной деревне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мужчина погиб после массовой драки в подмосковной деревне Тарасково, сообщает «Царьград». 11 июля в населенном пункте подралось не менее 30 человек, прибывшие полицейские выяснили, что сначала конфликт вспыхнул между семьей из Армении и мигрантами из Таджикистана.

Уроженцы Таджикистана поругались с 16-летним и 20-летним братьями, в стычку вмешался их отец, который погиб в больнице из-за полученных травм. По предварительным данным, зачинщиками драки оказались именно мигранты. Полиция установила, что в России они были без регистрации. С места драки подозреваемые скрылись.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что после смерти пострадавшего стало известно о подготовке новой массовой драки. Полиция прибыла на место и, видимо, нарушила эти планы.

Расследование по факту смерти продолжается, возбуждено уголовное дело.

11 июля в подмосковной Электростали 31-летний житель многоэтажного дома расстрелял из травматического пистолета группу людей за то, что они мешали ему спать. Компания вела себя шумно на детской площадке, такое поведение возмутило местного жителя. Он вышел и затеял драку с отдыхающими, после чего взял оружие и открыл стрельбу. Никто не пострадал.