https://static.news.ru/photo/0c38f812-54f2-11ea-a509-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Поляков/ТАСС

Журналисты издания утверждают, что ФСБ была в курсе происходящего, но не передала материалы в Следственный комитет РФ.

Речь идёт об убийстве 21-летнего Артёма Дорофеева и бесследной пропаже 19-летней Кати Левченко. Знакомый фигурантов дела «Сети» (террористическая группа, запрещённая на территории РФ) Илья сообщил , что совместно с супругой одного из фигурантов, Виктора Филинкова, провёл частное расследование и предполагает, что некоторые из членов группы могут быть причастны к убийству, а также торговле наркотиками.

Алексей Полтавец, знакомый осуждённых, с которым, по их словам, удалось связаться журналистам издания, подтвердил информацию. Он рассказал, что Дорофеев и Левченко скрывались с другими фигурантами, опасаясь уголовного преследования за сбыт наркотиков, но хотели вернуться домой. Из-за этого, якобы, их распорядился убить Дмитрий Пчелинцев. Тело Дорофеева было обнаружено в феврале 2019 года, но в ФСБ, пишет Meduza, решили не передавать материалы, поступившие из Рязанского главка в СКР.

Вместе с тем, журналисты издания выступили с обращением, в котором настаивают, что дело «Сети» (запрещённая в РФ террористическая организация) сфабриковано под пытками.

Как писал NEWS.ru ранее, дело организации «Сеть» расследуется с осени 2017 года. 11 участников организации, по версии силовиков, планировали устроить теракты и «дестабилизировать обстановку в стране». 10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе вынес обвинительные приговоры семерым участникам «Сети». Общий срок приговоров составил 86 лет.