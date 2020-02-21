https://static.news.ru/photo/2d698c9c-54be-11ea-8be5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совет при президенте России по правам человека (СПЧ) направит обращение в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой перепроверить факты применения пыток к фигурантам дела запрещённой в России террористической организации «Сеть».

Мы подготовили обращение, оно после праздников уйдёт в ГП и СК за подписью главы СПЧ Валерия Фадеева, — заявил член совета, глава Комитета против пыток Игорь Каляпин журналистам «Интерфакса».

Он раскритиковал результаты предыдущей проверки. По его словам, она «фактически никак» не проводилась.

На самом деле там ничего не проверяли, написали «липу», поэтому просим ещё раз провести проверку, хотя часть доказательств уже утрачена, — отметил Каляпин.

Дело организации «Сеть» расследуется с осени 2017 года. 11 участников организации, по версии силовиков, планировали устроить теракты и «дестабилизировать обстановку в стране». 10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе вынес обвинительные приговоры семерым участникам «Сети». Общий срок приговоров составил 86 лет.

Осуждённые по уголовному делу, их родственники и адвокаты утверждали, что признания были получены под жестокими пытками. Приговор раскритиковали правозащитники, за пересмотр дела «Сети» выступили искусствоведы, кинематографисты, врачи и журналисты. В защиту фигурантов выступил глав КПРФ Геннадий Зюганов, а также лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, сообщал NEWS.ru.