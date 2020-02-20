https://static.news.ru/photo/aa591128-53d3-11ea-83d8-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава партии КПРФ Геннадий Зюганов призвал более тщательно разобраться в деле «Сети» (организация запрещена в РФ). Сроки заключения, к которым приговорили фигурантов, лидер коммунистов считает «явно завышенными».

Общество крайне расколото. Молодёжи не гарантированы ни нормальная работа, ни нормальное обучение. Силовые ведомства усердствуют. Сроки явно завышены, а обвинения необоснованы, — заявил Зюганов в интервью телеканалу партии «Красная Линия» .

По его мнению, не нужно видеть в каждой молодежной группе «заговорщиков, желающих свергнуть строй».

Дело организации «Сеть» расследуется с осени 2017 года. В Пензе и Санкт-Петербурге задержали 11 человек, которые, по версии силовиков, планировали устроить теракты и «дестабилизировать обстановку в стране». Все арестованные увлекались страйкболом и проводили тренировки, которые, по словам адвокатов, были представлены обвинением как доказательства «незаконного овладения навыками выживания в лесу и оказания первой медицинской помощи». Обвинение утверждало, что «Сеть» была разделена на ячейки, которые функционировали в разных городах. По словам обвиняемых, это были всего лишь названия страйкбольных команд.

Фигуранты дела, их родственники и адвокаты утверждают, что все показания из них силовики выбивали под жестокими пытками.

10 февраля 2020 года семеро фигурантов дела получили сроки от шести до 18 лет колонии. После приговора в защиту осуждённых выступили российские учёные, журналисты, студенты, депутаты фракции «Яблоко», кинематографисты, учителя, психологи, книгоиздатели, работники книжных магазинов, медики и другие. Также в Генпрокуратуру и Верховный суд из-за дела «Сети» обратился лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

Правозащитники Лев Пономарёв, Валерий Борщёв и Светлана Ганнушкина заявляли, что действия силовиков при расследовании «пензенского дела» свидетельствуют о возвращении практик Большого террора в России. Они написали открытое письмо с просьбой о встрече президенту Владимиру Путину, писал NEWS.ru.