https://static.news.ru/photo/56d03824-4f32-11ea-b75b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Поляков/ТАСС

Действия силовиков при расследовании «пензенского дела» свидетельствуют о возвращении практик Большого террора в России, считают правозащитники Лев Пономарёв, Валерий Борщев и Светлана Ганнушкина. Они написали открытое письмо с просьбой о встрече президенту Владимиру Путину.

По их словам, этот вопрос напрямую касается национальной безопасности и требует немедленного реагирования.

Мы готовы представить Вам факты и доказательства, объективно свидетельствующие о том, что к фигурантам дела «Сети» (запрещённая в РФ организация, — NEWS.ru) применялись пытки электрическим током и они под пытками себя оговорили, — говорится на сайте Московской Хельсинкской группы.

Они отметили, что эти аргументы защиты суд проигнорировал полностью.

Правозащитники считают появление таких практик в работе следствия доказательством возвращения практик Большого террора, поддерживаемых на уровне государства. Это разрушает достигнутое обществом соглашение об осуждении репрессий.

Вопиющая жестокость и несправедливость приговора не просто очевидны — авторитет следственных и судебных органов подорван полностью, а огромные, «сталинские» сроки на фоне совершенно абсурдных обвинений, которые были опровергнуты защитой в ходе разбирательства, воспринимаются молодёжью как реальная угроза и демонстрация безнаказанности ФСБ, — отмечается в письме.

Как писал NEWS.ru, ранее доктор физико-математических наук Борис Штерн опубликовал письмо в поддержку фигурантов «пензенского дела». Больше 40 учёных потребовали отпустить осуждённых. Подписавшиеся считают, что доказательства обвинения вызывают большие сомнения. Они напомнили, что фигуранты неоднократно сообщали о пытках, однако суд проигнорировал все эти сведения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле видели это обращение.

Дело организации «Сеть» (запрещена в РФ) расследуется с осени 2017 года. В Пензе и Санкт-Петербурге задержали 11 человек, которые, по версии силовиков, планировали устроить теракты и «дестабилизировать обстановку в стране». Некоторые задержанные утверждали, что давали признательные показания под давлением сотрудников спецслужб.

Суд приговорил семерых участников сообщества — Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского, Андрея Чернова, Максима Иванкина, Михаила Кулькова, Василия Куксова и Армана Сагынбаева — к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.

Адвокат Светлана Сидоркина назвала вердикт «очень суровым». Она также усомнилась в наличии состава преступления в действиях осуждённых.