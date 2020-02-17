https://static.news.ru/photo/4b4c36ee-516a-11ea-beaf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Щербак/ТАСС

Вердикт суда, вынесенный в Пензе семерым антифашистам и анархистам, которых приговорили к срокам от 8 до 16 лет лишения свободы, вызвал возмущение общественности. К книжным магазинам по всей стране, которые 17 февраля решили закрыться на один день в знак протеста из-за столь жёсткого решения, присоединился и красноярский «Бакен».

В поддержку фигурантов дела организации «Сеть» (запрещена в РФ) высказались журналисты, учёные, студенты, кинематографисты и представители литературного сообщества. Книготорговцы в свою очередь составили официальное обращение по поводу своей забастовки, пишет «МК в Красноярске».

Ранее молодые люди, проходящие по так называемому делу «Сети» в качестве подозреваемых, рассказывали о давлении со стороны силовиков, пытках током и избиениях. В своём письме книготорговцы задаются вопросом о возможности нормальной жизни после того, как люди получили столь большие сроки, «ничего не сделав».

10 февраля 2020 года в Пензе семерых молодых людей приговорили к немыслимым срокам. При этом они в буквальном смысле ничего не сделали. Если не имея прямых доказательств, руководствуясь лишь признаниями, буквально «выбитыми» под пытками, людям, не совершившим никакого насильственного действия, могут дать 18 лет заключения в лагерях, то, наверное, где-то мы все ошиблись, — считают представители независимых книжных магазинов.

17 февраля решили принять участие в акции протеста и закрыться на один день книжные магазины «Фаланстер», «Маршак», Dig, Benzine, «Пиотровский», «Все свободны» и «Порядок слов». Участниками забастовки также стали краснодарский «Чарли», тульский «Свидетель», книжный магазин «В порядке» из Ростова-на-Дону. В Ставрополе в этот день не будет работать книжный «Князь Мышкин».

Расследование запрещённой в РФ организации «Сеть» ведётся с осени 2017 года. Тогда в Пензе были задержаны 11 человек, подозреваемых, по версии силовиков, в подготовке терактов и «дестабилизации обстановки в стране». Некоторые из задержанных потом признавались, что их заставили признаться под давлением сотрудников спецслужб.

Суд приговорил семерых участников сообщества — Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского, Андрея Чернова, Максима Иванкина, Михаила Кулькова, Василия Куксова и Армана Сагынбаева — к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет. Адвокат Светлана Сидоркина назвала вердикт «очень суровым». Она также усомнилась в наличии состава преступления в действиях осуждённых.

Как писал NEWS.ru, ранее правозащитники рассказали президенту РФ Владимиру Путину о сталинских методах в деле «Сети».