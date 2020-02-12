https://static.news.ru/photo/1cc0388a-4dd6-11ea-a3eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор физико-математических наук Борис Штерн опубликовал письмо в поддержку фигурантов «пензенского дела». Больше 40 учёных потребовали отпустить осуждённых.

Подписавшиеся считают, что доказательства обвинения вызывают большие сомнения. Они напомнили, что фигуранты неоднократно сообщали о пытках, однако суд проигнорировал все эти сведения.

Откровенно неправосудный приговор свидетельствует о полном параличе независимой судебной системы в нашей стране, — говорится в письме, размещённом в Facebook.

Авторы назвали решение арбитража актом террора, бьющим по российской государственности.

Дело организации «Сеть» (запрещена в РФ) расследуется с осени 2017 года. В Пензе и Санкт-Петербурге задержали 11 человек, которые, по версии силовиков, планировали устроить теракты и «дестабилизировать обстановку в стране». Некоторые задержанные утверждали, что давали признательные показания под давлением сотрудников спецслужб.

Как ранее писал NEWS.ru, суд приговорил семерых участников сообщества — Дмитрия Пчелинцева, Илью Шакурского, Андрея Чернова, Максима Иванкина, Михаила Кулькова, Василия Куксова и Армана Сагынбаева — к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет.

Как ранее писал NEWS.ru, адвокат Светлана Сидоркина назвала вердикт «очень суровым». Она также усомнилась в наличии состава преступления в действиях осуждённых.