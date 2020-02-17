https://static.news.ru/photo/43243cd4-51a4-11ea-9b93-fa163e074e61_660.jpg Сергей Миронов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов считает, что правоохранительные органы должны предоставить обществу объективную информацию по делу «Сети» (организация запрещена в РФ). Дело получило широкий общественный резонанс, так как его фигуранты заявляли о пытках и получили длительные сроки лишения свободы. При этом правозащитники говорят о сфабрикованности процесса.

Слова Миронова приводит пресс-служба партии. Политик констатирует, что российское общество привыкло к тому, что в стране часто разгораются скандалы, связанные «с карательной практикой» правоохранительных органов. В пример он приводит дело журналиста Ивана Голунова, которому подбросили наркотики.

К счастью, тогда волна общественного протеста дошла до Генпрокуратуры и руководства МВД, уголовное дело против журналиста было прекращено. У многих появилась надежда на то, что любой подобный случай впредь будет жестко пресекаться. Однако события последних дней заставили в этом усомниться, — заявляет Миронов, говоря о вынесенном приговоре по так называемому делу «Сети».

По словам самих осуждённых, показания из них выбивали жестокими пытками. Однако суд не потребовал от правоохранительных органов дополнительных доказательств законности получения показаний, отмечает Миронов. По мнению политика, поэтому информация об издевательствах сейчас воспринимается как «неоспоримый факт».

Считаю, что представители правоохранительных органов должны не избегать диалога с обществом, а предоставить допустимую к раскрытию информацию о ходе завершенного следствия и опровергнуть домыслы о применении физического насилия. Либо признать допущенные при получении доказательств нарушения, привлечь виновных к ответственности и пересмотреть ранее вынесенные приговоры, — заключает Миронов.

Депутат заявил, что направил соответствующие обращения в Генпрокуратуру и в Верховный суд Российской Федерации.

Дело организации «Сеть» расследуется с осени 2017 года. В Пензе и Санкт-Петербурге задержали 11 человек, которые, по версии силовиков, планировали устроить теракты и «дестабилизировать обстановку в стране». Все арестованные увлекались страйкболом и проводили тренировки, которые, по словам адвокатов, были представлены обвинением как доказательства «незаконного овладения навыками выживания в лесу и оказания первой медицинской помощи». Обвинение утверждало, что «Сеть» была разделена на ячейки, которые функционировали в разных городах. По словам обвиняемых, это были всего лишь названия страйкбольных команд.

10 февраля 2020 года семеро фигурантов дела получили сроки от шести до 18 лет колонии. После приговора в защиту осуждённых уже выступили российские ученые, журналисты, кинематографисты, учителя, психологи, а также работники книжных магазинов.

Правозащитники Лев Пономарёв, Валерий Борщёв и Светлана Ганнушкина заявляли, что действия силовиков при расследовании «пензенского дела» свидетельствуют о возвращении практик Большого террора в России. Они написали открытое письмо с просьбой о встрече президенту Владимиру Путину, писал NEWS.ru.