Избитая таксистом женщина с младенцем рассказала о поступивших угрозах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщине, которую прямо при пятимесячном ребёнке избил омский таксист, начали поступать угрозы, сообщает «360». По словам самой пострадавшей, после того как она заявила в полицию и история попала в соцсети, с ней стали связываться неизвестные женщины.

Они представлялись его жёнами. Одна говорит, что это вообще они на меня напишут заявление за клевету. Другая сказала, что он меня даже пальцем не тронул, а я не расплатилась за поездку. Третья пишет угрозы и говорит, что мы ещё будем извиняться, — сказала пассажирка такси.

Она также описала, что именно произошло. Сначала таксист стал кружить между домами, затем заблокировал двери, пригрозил увезти и поехал к трассе. Когда женщина позвонила матери с просьбой вызвать полицию, мужчина начал её бить.

Он ударил в левое ухо и схватил за волосы. Потом выкинул меня из машины, а следом ребёнка, но я успела схватить автолюльку, — сообщила пострадавшая.

Инцидент произошёл 22 июня. Личность таксиста в настоящее время устанавливается, ход расследования контролирует городская прокуратура.

Правоохранительные органы Новосибирска ранее задержали водителя такси, который повздорил с пассажиром и убил его ножом. Водитель остановил машину и нанёс молодому человеку несколько ножевых ранений. Сидевшая на заднем сиденье девушка стала свидетельницей произошедшего.