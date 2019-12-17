https://static.news.ru/photo/e37137a4-20b3-11ea-915e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одним из главных способов добычи персональных банковских данных россиян является поиск киберпреступниками сообщников среди персонала кредитных учреждений. Иногда злоумышленники точечно ищут инсайдеров среди сотрудников интересующего их банка.

Руководитель группы исследования киберпреступности Group-IB Дмитрий Шестаков рассказал РИА Новости, что для точечного поиска помощников в финансовых организациях мошенники используют закрытые форумы и прочие «андерграундные» ресурсы. По словам эксперта, если банковская служба безопасности выявляет такого инсайдера и увольняет его, то мошенники просто начинают искать новых желающих «подзаработать» внутри учреждения.

У мошенников есть большой спрос на персональные данные. Злоумышленники активно ищут инсайдеров, поскольку их мошеннические схемы с использованием персональных данных сейчас успешны и эффективны. Преступные группы <...> могут эти данные монетизировать, пользуясь возможностями по хищению и выводу денежных средств. Пока есть спрос, утечки будут продолжаться, — отметил топ-менеджер Group-IB Павел Крылов.

Эксперты констатировали, что банки часто оказываются в уязвимом положении перед похитителями персональных данных из-за желания сэкономить, в том числе на зарплате сотрудников.

Как ранее передавал NEWS.ru, специалисты отметили увеличение активности киберпреступников в России перед новогодними праздниками.