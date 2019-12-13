Заместитель гендиректора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко рассказал, что злоумышленники активизировались перед новогодними праздниками.
Мошенники создают фейковые интернет-магазины, на которых цены в несколько раз ниже средних. Покупатель, заказывая товар с этих сайтов, получает некачественный продукт или остаётся без него вообще.
Кроме того, появились люди, которые работают с письмами от Деда Мороза. Желающим предлагают отправить записку волшебнику. Однако россияне отправляют мошенникам свои персональные данные, которыми они потом пользуются в корыстных целях,
Ранее NEWS.ru писал о том, что аналитики на финансовом рынке прогнозируют, что россияне потратят на новогодние праздники меньше денег, чем в прошлом году.
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