https://static.news.ru/photo/ea423f40-1d9a-11ea-bb11-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gary Lee/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заместитель гендиректора Infosecurity a Softline Company Игорь Сергиенко рассказал, что злоумышленники активизировались перед новогодними праздниками.

Мошенники создают фейковые интернет-магазины, на которых цены в несколько раз ниже средних. Покупатель, заказывая товар с этих сайтов, получает некачественный продукт или остаётся без него вообще.

Кроме того, появились люди, которые работают с письмами от Деда Мороза. Желающим предлагают отправить записку волшебнику. Однако россияне отправляют мошенникам свои персональные данные, которыми они потом пользуются в корыстных целях, передаёт «Известия».

Ранее NEWS.ru писал о том, что аналитики на финансовом рынке прогнозируют, что россияне потратят на новогодние праздники меньше денег, чем в прошлом году.