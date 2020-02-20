https://static.news.ru/photo/3ac7c778-53f6-11ea-bb49-fa163e074e61_660.jpg Фото: JAXA

Японское космическое агентство продолжает дорабатывать план миссии «Фобос», который предусматривает запуск зонда на марсианские спутники Фобос и Деймос в 2024 году.

Как сообщает газета Asahi Shimbun, план был представлен 19 февраля в Министерстве науки страны. Официальная стоимость миссии составляет $417 млн. В настоящий момент специалисты закончили с этапом дизайна и перешли к разработке.

Планируется, что космический аппарат будет использовать ускоритель от Mitsubishi Heavy Industries, который будет готов к 2021 году. В 2025 году космический аппарат должен выйти на орбиту Марса. Его возвращение на Землю запланировано в 2029 году.

Диаметр Фобоса составляет 23 км. Гравитация на спутнике Марса равняется одной тысячной гравитации Земли. Учёные хотят определить, являются ли Фобос и Деймос фрагментами Марса, которые выбросило в космос в результате удара.

Япония уже осуществляла подобные миссии в Солнечной системе, однако они были менее масштабными. Зонд Hayabusa-2 взял с поверхности астероида Рюгу образцы частиц. Он должен вернуться на Землю в конце 2020 года.

NEWS.ru сообщал, что американский предприниматель Илон Маск пообещал перевезти на Марс один миллион человек к 2050 году. По его словам, SpaceX сможет ежегодно запускать по три корабля Starship. На их борту смогут размещаться 100 человек и 100 тонн груза. Запуск прототипа корабля запланирован на конец марта.