Владеющий космической корпорацией SpaceX миллиардер Илон Маск пообещал перевезти миллион землян на Марс в течение 30 ближайших лет,
По плану Маска, SpaceX сможет ежегодно запускать по три корабля Starship, которые будут выводить в космос по 100 человек и 100 тонн груза. Миллиардер заявил, что корабли оборудуют продвинутыми системами жизнеобеспечения и снабдят запасом провизии для межпланетного перелёта.
Мегатонны в год нужно [выводить] на орбиту, чтобы жизнь стала многопланетной, — написал Маск в Twitter.
По информации Tribune, запуск прототипа Starship запланирован на конец марта. Стоимость доставки грузов на этом корабле станет относительно дешёвой — ориентировочно $2 миллиона за запуск.
Как писал NEWS.ru, первый прототип межпланетного корабля Маска взорвался в ноябре 2019 года на полигоне в Техасе.
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