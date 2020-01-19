https://static.news.ru/photo/bdc0809c-3ac0-11ea-babf-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Владеющий космической корпорацией SpaceX миллиардер Илон Маск пообещал перевезти миллион землян на Марс в течение 30 ближайших лет, пишет британское издание Tribune.

По плану Маска, SpaceX сможет ежегодно запускать по три корабля Starship, которые будут выводить в космос по 100 человек и 100 тонн груза. Миллиардер заявил, что корабли оборудуют продвинутыми системами жизнеобеспечения и снабдят запасом провизии для межпланетного перелёта.

Мегатонны в год нужно [выводить] на орбиту, чтобы жизнь стала многопланетной, — написал Маск в Twitter.

По информации Tribune, запуск прототипа Starship запланирован на конец марта. Стоимость доставки грузов на этом корабле станет относительно дешёвой — ориентировочно $2 миллиона за запуск.

Как писал NEWS.ru, первый прототип межпланетного корабля Маска взорвался в ноябре 2019 года на полигоне в Техасе.