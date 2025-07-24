Выброшенный Солнцем протуберанец движется в сторону Земли

В предстоящие выходные, 26 и 27 июля, на Земле ожидаются магнитные бури уровня G1 из-за выброшенного Солнцем протуберанца, сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. По ее данным, выброс плазмы произошел накануне, 23 июля.

С Солнца в сторону Земли был выброшен небольшой протуберанец, находившийся почти точно в центре видимого солнечного диска. Объект наблюдался всю эту неделю и исчез со снимков сегодня в начале дня, — говорится в сообщении.

Часть плазмы, отмечают ученые, направляется в сторону Земли. Влияния на прохождение радиосигналов, а также на функционирование космических аппаратов событие не окажет. Более точный прогноз, в том числе по возможности наблюдения полярных сияний, будет сформирован в пятницу, подчеркнули в ИКИ РАН.

Ранее руководитель Центра прогнозов космической погоды ИЗМИ РАН Мария Абунина заявляла, что магнитные бури скорее оказывают негативный эффект на человека за счет самовнушения. По ее словам, исследований, доказывающих, что космическая погода может отразиться на состоянии человека, не существует.