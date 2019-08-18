https://static.news.ru/photo/22d87782-c22b-11e9-95e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Shiping/Xinhua/Global Look Press

Правительство Японии рассматривает возможность запуска спутников, способных в случае необходимости уничтожать военные спутники других стран. Первые аппараты-убийцы могут быть отправлены на орбиту во второй половине 2020 года.

На подобный шаг Токио хочет пойти из-за якобы нарастающей угрозы военного противостояния в космосе. В Японии отмечают, что Россия и Китай также могут разрабатывать подобные спутники, сообщает газета Yomiuri.

По данным издания, японские специалисты уже разрабатывают технологии, необходимые для вывода из строя электроники спутников других стран.

Ранее News.ru сообщал, что в Японии ракета потерпела крушение сразу после старта. Запуск частной ракеты, принадлежащей Interstellar Technologies Inc., окончился неудачей: сразу после старта она рухнула вниз и взорвалась, вызвав сильный пожар. Это вторая попытка венчурной компании отправить ракету в небо. Запуск происходил на полигоне острова Хоккайдо. В результате инцидента никто не пострадал.