https://static.news.ru/photo/36c8cf94-28c4-11ea-a866-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос

Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий в правительстве оборонно-промышленный комплекс и космос, сообщил, что единственным успехом космической отрасли в этом году можно назвать отсутствие аварийных ситуаций.

Среди успехов отрасли можно назвать только одно: в этом году не было ни одной аварийной ситуации. Это уже плюс, — сообщил телеканалу «Россия 24» Борисов.

По данным Роскосмоса, в этом году было произведено 25 пусков ракет-носителей, выведших на орбиту три пилотируемых «Союза» («МС-12», «МС-13» и «МС-15»), три грузовых «Прогресса» («МС-11», «МС-12» и «МС-13») и 19 спутников. Если в прошлые годы хотя бы один из запусков признавался неуспешным или аварийным, то в этом году такого не было.

Как писал NEWS.ru, осуществлён пуск ракеты-носителя «Рокот» с блоком аппаратов связи «Гонец-М» и спутником военного назначения. Запуск прошёл в штатном режиме, полёт контролировался наземными средствами. Это второй запуск «Рокота» с космодрома в Архангельской области в 2019 году, первый прошёл 30 августа. Состоявшийся 27 декабря пуск станет последним для базовой версии ракеты-носителя, затем её модернизируют, после чего она получит название «Рокот-М».