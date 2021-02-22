Великобритания собирается «напасть» на российские и китайские спутники

https://static.news.ru/photo/874d1d34-7513-11eb-a21f-96000091f725_660.jpg Фото: Роскосмос/vk.com

Космическое командование Великобритании проведёт тренировочные миссии по уничтожению вражеских спутников в случае военного конфликта.

Будущий конфликт может не начаться в космосе, но не сомневаюсь, что он очень быстро туда переместится. Он, может быть, даже выигран или проигран в космосе, — цитирует Daily Express главу британских ВВС Майка Уигстона.

Уточняется, что Минобороны Соединённого Королевства планирует направить свои истребители «Тайфун» к «краю космоса», чтобы научиться «бороться с китайскими и российскими военными и коммуникационными спутниками». Самолёты поднимутся на высоту в 12 километров и совершат вертикальный набор высоты в шесть километров. Предполагается, что в ходе реального конфликта они атакуют вражеские спутники специальными ракетами, после чего вернутся на базу.

Ранее военный обозреватель Александр Жилин заявил, что в случае новой гонки вооружений РФ может проиграть НАТО, потому что не вкладывает в развитие высокотехнологичных вооружений. При этом он предупредил, что НАТО, конечно, рано или поздно начнёт навязывать России эту гонку. Альянс потратит все силы на разработку новых танков и ракет. Также Жилин считает, что инновационное оружие НАТО может быть создано на базе космических технологий: если американские спутники нейтрализуют аналогичные аппараты РФ, то она не сможет контролировать полёты ядерных ракет.

С его мнением согласился экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков. Он заявил, что из-за ослабления российской экономики у страны будут проблемы с вступлением в новую гонку вооружений, писал NEWS.ru.