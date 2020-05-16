В США погода не позволяет запустить ракету с секретным космопланом

https://static.news.ru/photo/de452fda-9776-11ea-9793-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lockheed Martin/Global Look Press

В США заявили, что погода во Флориде мешает запуску тяжёлой ракеты-носителя Atlas 5 с секретным космопланом X-37B.

Отмечается, что условия не благоприятствуют старту. В районе пускового комплекса идут дожди.

Шансы благоприятных для старта погодных условий снизились до 20%, — цитирует ТАСС сообщение компании-разработчика United Launch Alliance (ULA).

Космоплан имеет военное назначение. Проект курирует спецподразделение ВВС США, занимающееся и разработкой стратегического бомбардировщика следующего поколения, который должен превосходить по своим характеристикам самолет В-2 Spirit. Кроме того, информация о приборах на его борту и даже о содержимом грузового отсека засекречена.

Известно, что X-37B имеет взлётную массу почти 5 тонн, достигает 8,9 метра в длину и 2,9 метра в высоту. Размах его треугольных крыльев составляет 4,5 метра. На его борту находятся солнечные батареи, которые будут развёрнуты на орбите. Аппарат действует в автоматическом режиме.

Как писал NEWS.ru, новые компактные спутники доставлены на орбиту ВВС США в рамках миссии экспериментального беспилотного космоплана Х-37В. В рамках данного запуска космоплан провёл на орбите 780 дней. Предыдущий рекордный показатель составил 718 дней.