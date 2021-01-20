В Роскосмосе объяснили отключение кондиционера на МКС

https://static.news.ru/photo/dc1ad542-5b12-11eb-a9af-fa163e074e61_660.jpg Фото: РОСКОСМОС/twitter.com

Кондиционер в российском сегменте МКС скоро снова запустят. Его отключение было вызвано особенностями работы системы кондиционирования воздуха, сообщили в Роскосмосе.

20 января стало известно, что на МКС отключилась одна из двух систем кондиционирования воздуха. Об этом рассказал российский космонавт Сергей Рыжиков.

Отключение системы кондиционирования является особенностью её работы и рассмотрено в эксплуатационной документации. Её включение планируется в ближайшее время с учётом проведения работ экипажем на борту, — цитирует сообщение Роскосмоса РИА Новости.

В ведомстве добавили, что на станции находятся две дублирующие системы кондиционирования воздуха СКВ-1 и СКВ-2. Экипажу и станции ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что резервы воздуха на МКС подходят к концу, поэтому требуется установить место утечки воздуха в ближайшее время. Найти утечку в российском модуле «Звезда» пока не удаётся. Космонавтов попросили помочь сузить район поиска, наложив американские мешки и покрывала в различные места в промежуточной камере. Возможно, её придётся держать закрытой, хотя это затруднит работу экипажа.

Утечка воздуха на МКС обнаружилась в сентябре 2019 года. Позднее было установлено, что её причиной является трещина в промежуточной камере модуля «Звезда» длиной 4,5 сантиметра. Её заделали временно, а окончательно устранить проблему планируется в феврале 2021 года.

Ранее NEWS.ru писал, что в Роскосмосе отвергли основные версии появления трещины — усталость металла и жёсткая пристыковка корабля к модулю. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин заявил, что ситуация находится под контролем и поводов для волнений нет.