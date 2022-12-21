Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что убытки российской космической отрасли на конец 2022 года могут составить 50 миллиардов рублей, пишет газета «Ведомости». Он пояснил, что потери связаны с ненадлежащей организацией работы предприятий, которые не выполняли в срок взятые на себя госзаказы. По его словам, в 2021 году убытки корпорации составили 31 миллиард рублей.
В связи с ненадлежащей организацией работы предприятий, когда компании брались за выполнение госзаказа или заказа самой госкорпорации, но не выполняли их в срок, ожидаются убытки госкорпорации около 50 миллиардов рублей, — сказал Борисов.
Глава госкомпании добавил, что руководство принимает необходимые меры для исправления ситуации. Для этого, по его словам, были предложены новые графики заказчикам, которые были согласованы с конструкторами и менеджерами. Борисов подчеркнул, что за срыв заказа на срок более, чем в два месяца предусматривается увольнение.
Сотрудничество с Россией на Международной космической станции (МКС) продолжается и остается на очень высоком профессиональном уровне, несмотря на ситуацию вокруг Украины, ранее рассказал глава NASA Билл Нельсон. При этом он подчеркнул, что на Земле начало спецоперации на Украине «изменило все», в частности, настроила против России Европу.