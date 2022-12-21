В «Роскосмосе» назвали убытки за 2022 год Глава «Роскосмоса» Борисов: убытки госкорпорации в 2022 году составят более 50 млрд рублей

Фото: NASA / Keystone Press Agency / Global Look Press

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что убытки российской космической отрасли на конец 2022 года могут составить 50 миллиардов рублей, пишет газета «Ведомости». Он пояснил, что потери связаны с ненадлежащей организацией работы предприятий, которые не выполняли в срок взятые на себя госзаказы. По его словам, в 2021 году убытки корпорации составили 31 миллиард рублей.

В связи с ненадлежащей организацией работы предприятий, когда компании брались за выполнение госзаказа или заказа самой госкорпорации, но не выполняли их в срок, ожидаются убытки госкорпорации около 50 миллиардов рублей, — сказал Борисов.

Глава госкомпании добавил, что руководство принимает необходимые меры для исправления ситуации. Для этого, по его словам, были предложены новые графики заказчикам, которые были согласованы с конструкторами и менеджерами. Борисов подчеркнул, что за срыв заказа на срок более, чем в два месяца предусматривается увольнение.

Сотрудничество с Россией на Международной космической станции (МКС) продолжается и остается на очень высоком профессиональном уровне, несмотря на ситуацию вокруг Украины, ранее рассказал глава NASA Билл Нельсон. При этом он подчеркнул, что на Земле начало спецоперации на Украине «изменило все», в частности, настроила против России Европу.