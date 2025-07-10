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10 июля 2025 в 12:12

Forbes назвал крупнейшего налогоплательщика России

Forbes: Михельсон возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Акционер холдинга «Сибур», которому принадлежит завод «Запсибнефтехим» в Тобольске (Тюменская область), Леонид Михельсон возглавил рейтинг крупнейших налогоплательщиков с НДФЛ более миллиарда рублей по версии Forbes. Так НДФЛ Михельсона в 2024 году составил 11,23 млрд рублей.

Второе место в рейтинге занял Илья Димов, владелец компании «Стройпроектсервис», чей НДФЛ, по оценкам издания, составил 7,54 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров Алексей Тайчер, бывший совладелец лизинговых компаний «Трансфин-М» и «СГ-транс», с НДФЛ в 5,55 млрд рублей.

На четвертом и пятом местах находятся основатель «Лукойла» Вагит Алекперов и бывший владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун, чьи НДФЛ составили 3,28 млрд рублей и 2,88 млрд рублей соответственно.

Ранее рейтинг Bloomberg Billionaires Index показал, что в 2024 году совокупное состояние богатейших предпринимателей России выросло с начала 2024 года на $7,915 млрд (более 851 млрд рублей). Больше всех «прибавил» основной бенефициар «Северстали» Алексей Мордашов, чье состояние выросло более чем на $4 млрд (свыше 430 млрд рублей), достигнув $25,3 млрд (2,6 трлн рублей).

Акционеры нефтехимической компании «Сибур Холдинг», которая владеет заводом «СибурТюменьГаз», Леонид Михельсон и Геннадий Тимченко вошли в рейтинг 500 самых богатых людей мира. Михельсон занял 80-е место, а Тимченко — 249-е.

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