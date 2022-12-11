В NASA рассказали, как сотрудничают с русскими на МКС после начала СВО NASA: cотрудничество с Россией на МКС профессиональное, вопреки кризису из-за Украины

Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

Сотрудничество с Россией на Международной космической станции (МКС) продолжается и остается на очень высоком профессиональном уровне, насмотря на ситуацию вокруг Украины. Об этом в интервью японской газете Nikkei рассказал глава NASA Билл Нельсон. При этом он подчеркнул, что на Земле начало спецоперации на Украине «изменило все», в частности, настроила против России Европу.

Но это не изменит сотрудничества на МКС. Это сотрудничество продолжается. Оно очень профессиональное, — сказал Нельсон.

Говоря о дальнейших планах США по освоению космоса, глава NASA допустил с большой долей вероятности, что американцы выиграют «гонку с Китаем», который наравне со Штатами намерен отправить людей на Луну. По прогнозам Нельсона, в том случае, если лунная программа и коммерческий посадочный модуль окажутся успешными, американцы смогут попасть на спутник Земли в 2025 или 2026 году.

При этом одним из самых важных партнеров США в области космоса Нельсон назвал Японию. Он пообещал, что японский астронавт обязательно побывает на Луне в рамках американской программы.

Ранее вице-премьер и глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что срок эксплуатации российского фрагмента МКС может быть продлен до 2028 года. По его словам, к этому времени должна быть развернута отечественная орбитальная станция. Согласно межправительственному соглашению, станция должна эксплуатироваться до конца 2024 года. Мантуров напомнил, что в прошлом году в NASA решили продлить работу американского сегмента МКС до 2030 года и предложили партнерам продолжить сотрудничество до этой даты.