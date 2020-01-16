https://static.news.ru/photo/4227c352-3852-11ea-95d0-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Астрономы обнаружили в центре нашей Галактики необычные объекты, напоминающие газ, однако их поведение похоже на звёздное.

Первые такие объекты были замечены в 2005 и 2012 годах. Они получили название G1 и G2, их орбиты очень похожи друг на друга. Позднее были найдены ещё четыре таких объекта. В отличие от первых двух они лежат в различных плоскостях, выглядят компактными и растягиваются при приближении к чёрной дыре, пишет Nature.

По словам астрофизиков, орбитальные периоды этих объектов находятся в диапазоне от 100 до 1000 земных лет. Учёные предполагают, что все шесть объектов раньше были двойными звёздами, которые слились из-за сильной гравитационной силы сверхмассивной чёрной дыры. В будущем она неизбежно их поглотит.

Ранее китайские учёные обнаружили «огромную чёрную дыру», настолько массивную, что теоретически её не должно быть. LB-1 расположена на расстоянии около 15 тысяч световых лет от Земли, и её масса в 70 раз больше, чем у нашего Солнца, писал NEWS.ru.