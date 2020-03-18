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В Техасе на 88 году жизни скончался астронавт Альфред Уорден. Об этом сообщили его родственники.

С глубоким прискорбием сообщаем, что полковник Эл Уорден ушел из жизни во время сна прошлой ночью, — говорится в сообщении, которое было опубликовано в Twitter.

Уорден был участником программы «Аполлон» и пилотом миссии «Аполлон-15», в ходе которой был совершён пока единственный выход в открытое межпланетное пространство.

Houston, Texas March 18, 2020 It is with great sadness that the family of Colonel Al Worden, (USAF Ret.) CMP Apollo 15 share the news that âAlâ died in his sleep last night. The family thank you all for your kindness, thoughts, and prayers. pic.twitter.com/K82iUyVbjm — Alfred M Worden (@WordenAlfred) March 18, 2020

Как писал NEWS.ru, лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер в возрасте 84 лет. Он был частью первого поколения покорителей космоса СССР. Всего мужчина провёл в полётах больше 20 суток.