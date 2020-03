Уорден был участником программы «Аполлон» и пилотом миссии «Аполлон-15», в ходе которой был совершён пока единственный выход в открытое межпланетное пространство.

Houston, Texas March 18, 2020 It is with great sadness that the family of Colonel Al Worden, (USAF Ret.) CMP Apollo 15 share the news that “Al” died in his sleep last night. The family thank you all for your kindness, thoughts, and prayers. pic.twitter.com/K82iUyVbjm