В Техасе на 88 году жизни скончался астронавт Альфред Уорден. Об этом сообщили его родственники.

С глубоким прискорбием сообщаем, что полковник Эл Уорден ушел из жизни во время сна прошлой ночью, — говорится в сообщении, которое было опубликовано в Twitter.

Уорден был участником программы «Аполлон» и пилотом миссии «Аполлон-15», в ходе которой был совершён пока единственный выход в открытое межпланетное пространство.

Как писал NEWS.ru, лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер в возрасте 84 лет. Он был частью первого поколения покорителей космоса СССР. Всего мужчина провёл в полётах больше 20 суток.

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