В Техасе на 88 году жизни скончался астронавт Альфред Уорден. Об этом сообщили его родственники.
С глубоким прискорбием сообщаем, что полковник Эл Уорден ушел из жизни во время сна прошлой ночью, — говорится в сообщении, которое было опубликовано в Twitter.
Уорден был участником программы «Аполлон» и пилотом миссии «Аполлон-15», в ходе которой был совершён пока единственный выход в открытое межпланетное пространство.
Houston, Texas March 18, 2020 It is with great sadness that the family of Colonel Al Worden, (USAF Ret.) CMP Apollo 15 share the news that âAlâ died in his sleep last night. The family thank you all for your kindness, thoughts, and prayers. pic.twitter.com/K82iUyVbjm
Как писал NEWS.ru, лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер в возрасте 84 лет. Он был частью первого поколения покорителей космоса СССР. Всего мужчина провёл в полётах больше 20 суток.