Учёный оценил вероятность падения астероида 2018VP1 на Землю

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По информации американских астрофизиков, 2 ноября на Землю может упасть астероид 2018VP1, чьи размеры сопоставимы с холодильником. Как заявил заведующий отделом физики и эволюции звёзд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе, вероятность того, что небесное тело упадёт на Землю, практически нулевая.

Учёный при этом не исключил, что астероид может войти в атмосферу нашей планеты. Как отметил Вибе, 2018VP1 входит в группу астероидов, сближающихся с Землёй. Из-за того, что он тусклый, вести за ним наблюдения сложно.

Его орбита определена достаточно с большой погрешностью. В рамках этой погрешности не исключено его соприкасание с атмосферой Земли. Абсолютно никакой опасности для Земли это не представляет, — цитирует его телеканал «360».

Вибе также добавил, что космические тела подобного размера полностью разрушаются в атмосфере, поэтому до поверхности планеты ничего не долетит. Скорее всего будет просто яркий болид, считает он.

Как сообщал NEWS.ru, 14 сентября на землю едва не упали астероиды размером с автомобиль и автобус. Космический «автобус» пролетел на расстоянии 94 000 км от Земли, а «автомобиль» — на высоте 106 000 км.