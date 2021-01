Учёные обнаружили на поверхности Марса следы нескольких ледниковых эпох

https://static.news.ru/photo/8de649e0-5a42-11eb-9692-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Планетологи проанализировали снимки поверхности Марса и обнаружили, что планета относительно недавно пережила несколько периодов оледенения.

Интересно, что отложения такого рода чаще «смотрят» на высокие широты Марса, чем на его экватор. Это говорит о том, что в приполярных областях планеты ледники наступали и отступали гораздо чаще, — пишут исследователи.

Вероятно, в прошлые эпохи наклон оси вращения планеты изменялся. В первые эпохи Красная планета имела очень плотную атмосферу, водные океаны и мягкий климат, чем была похожа на Землю. Планетологи не исключают, что тогда Марс был потенциально пригоден для зарождения жизни. Такие условия существовали около миллиарда лет после формирования планеты, а затем всё изменилось.

3,6 млрд лет назад Марс превратился в безжизненную пустыню. Запасы воды улетучились в космос или превратились в лёд, атмосфера была уничтожена. Учёные не могут точно определить, из-за чего это произошло.

В ходе последнего исследования планетологи под руководством доцента Колгейтского университета (США) Джозефа Леви разглядели на снимках аппарата Mars Reconnaissance Orbiter следы сразу нескольких периодов оледенения, которые произошли после исчезновения большой части атмосферы.

Специалисты обнаружили на поверхности Марса лопастные наносные окраины — скопления булыжников и других обломков пород на нижних склонах гор и холмов. Предположительно, они попали туда в результате движения ледников. Оказалось, что если «родительский ледник» несколько раз наступал и отступал, то внешний вид подобных образований значительно менялся. После этого на склонах гор или холмов возникали несколько областей с максимальной концентрацией булыжников.

Учёные выяснили, что множество структур появились в последние 800 млн лет в результате циклов наступления и отступления ледников. У лопастных наносных окраин, «смотрящих» в сторону полюсов Марса, было в среднем по восемь-девять слоёв осадочных пород, а тех, что «смотрят» на экватор — около пяти. Исследователи полагают, что недавние циклы оледенения были обусловлены сдвигами оси вращения Красной планеты.

Возможно, внутри булыжников есть древний марсианский лёд. Изучив его, можно будет определить климатическую историю планеты, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

Как писал NEWS.ru, китайский зонд «Тяньвэнь-1» достигнет орбиты Марса в феврале. Он находится в полёте уже 163 дня. Зонд преодолел около 400 млн километров. Миссия подразумевает выход и вращение аппарата на орбите Марса, посадку и перемещение по поверхности планеты. Это должно дать возможность учёным изучить атмосферу, рельеф, геологические характеристики, особенности магнитного поля и, как следствие, приблизиться к разгадке тайны происхождения и эволюции как Красной планеты, так и всей Солнечной системы.