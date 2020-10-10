Туалет с «дыркой» починили на российском модуле МКС

https://static.news.ru/photo/b782cdf6-0ba9-11eb-9736-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Сломавшийся туалет на Международной космической станции (МКС) в российском модуле «Звезда», где ранее была выявлена утечка воздуха, снова исправен. Об этом стало известно во время переговоров с Землёй.

Туалет вышел из строя накануне. В центре управления полётами рекомендовали космонавтам временно пользоваться уборной, установленной на американском сегменте.

Сейчас МКС оборудована двумя асинезаторско-санитарными устройствами (АСУ) российского производства. Один находится в отечественном модуле «Звезда», другой — в американском Tranquility. Ещё один туалет — на этот раз американского производства — в октябре на орбиту доставил грузовой корабль Cygnus, этот АСУ планируется установить в Tranquility, передаёт РИА Новости.

Туалетный паритет будет восстановлен в апреле 2021 года, когда на МКС отправят новый российский модуль «Наука». Тогда в российском и американском сегменте будет по два АСУ, из которых, впрочем, только один будет производства США.

Кроме того, на «Науке» будет третье спальное место для российского космонавта. Хотя к тому моменту на орбите останутся только два члена экипажа — Олег Новицкий и Пётр Дубров. Соединённые Штаты от отправки астронавта пока воздержатся.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.