В Роскосмосе заявили, что утечка воздуха на МКС экипажу не угрожает

https://static.news.ru/photo/ab6a0dd2-0266-11eb-b8b5-fa163e074e61_660.jpg Фото: International Space Station/facebook.com

Утечка воздуха, обнаруженная в российском модуле «Звезда», не угрожает экипажу Международной космической станции (МКС). В Роскосмосе сообщили, что станция может продолжать полёт в пилотируемом режиме.

Сложившаяся ситуация не представляет опасности для жизни и здоровья экипажа МКС и не препятствует продолжению полёта МКС в пилотируемом режиме, — сообщили ТАСС в Роскосмосе.

В госкорпорации уточнили, что за восемь часов давление атмосферы МКС снизилось на 1 мм ртутного столба. Герметичность модуля «Звезда» планируется восстановить в ближайшие дни, после того, как «причина снижения атмосферного давления будет локализована».

Сейчас на станции находятся космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт США Кристофер Кэссиди.

Как писал NEWS.ru, специалист хьюстонского центра управления полётом сообщил командиру Международной космической станции (МКС) Кристоферу Кэссиди, что в американской части станции утечка воздуха не обнаружена. Ранее на два дня весь экипаж МКС был изолирован в российском сегменте для проведения работ по поиску этой утечки.

Утечка воздуха на МКС впервые была зафиксирована год назад. Месяц назад её скорость выросла в два раза — с 270 до 540 г в сутки. Для поиска места утечки были закрыты все люки в модулях МКС с целью проверки их герметичности и четыре дня экипаж находился в российском сегменте станции. Однако место утечки, которая не угрожает ни МКС, ни экипажу, так и не нашли. В сентябре темп утечки увеличился до 1,4 кг в сутки, поэтому потребовалась повторная изоляция экипажа.