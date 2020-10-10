Российские космонавты ходят к американцам на МКС из-за сломанного туалета

https://static.news.ru/photo/92255d6a-0b42-11eb-b152-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские космонавты пользуются уборной на американском сегменте Международной космической станции (МКС). «Тревожить» соседа им приходится из-за сломавшегося туалета в российском модуле «Звезда», в котором к тому же выявлена утечка воздуха.

В настоящее время на МКС работают космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт из США Кристофер Кэссиди. О поломке стало известно из переговоров экипажа с Землёй, сообщает РИА Новости.

На МКС установлены два туалета российского производства — в модулях «Звезда» и Tranquility. Ещё один, американский, туалет в октябре доставил на станцию грузовой корабль Cygnus. Третий туалет намерены установить также в Tranquility.

Отмечается, что после того, как Анатолий Иванишин сообщил специалисту подмосковного центра управления полётами о неисправности в туалете, ему с Земли посоветовали пока ходить на американскую сторону. Проблемой на «Звезде» уже озаботили разработчиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подмосковный центр управления полётами попросил экипаж МКС тщательно загерметизировать сварочные швы скотчем, чтобы устранить утечку воздуха в российском модуле «Звезда». После того, как 9 октября космонавт Иван Вагнер залепил места утечек американским герметиком, давление в модуле продолжило падать.