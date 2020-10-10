Роскосмос назвал космонавтов, которые примут на МКС новый российский модуль

https://static.news.ru/photo/22745b40-0b0d-11eb-84e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

Космонавты Олег Новицкий и Пётр Дубров примут на Международной космической станции (МКС) новый российский модуль «Наука». Они отправятся на орбиту весной 2021 года, сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации уточнили, что 10 октября на космодроме Байконур специалисты Ракетно-космической корпорации «Энергия» провели двухчасовое плановое занятие с Новицким и Дубровым.

Первый в истории МКС полностью российский экипаж полетит на корабле «Союз МС-18» 1 апреля 2021 года.

Первоначально модуль «Наука» планировалось отправить к МКС в 2019 году. В 2020-м на очереди отправка узлового модуля «Причал», а в 2022 году — научно-энергетического модуля. В связи с переносом запуска не состоится запланированное на сентябрь увеличение российского экипажа МКС с двух до трёх человек. Состав космонавтов был уменьшен в 2017 году. Тем не менее в модуле будет расположено спальное место для третьего космонавта и второй туалет российского сегмента.

На данный момент на МКС находятся пять российских модулей: функционально-грузовой блок «Заря», служебный модуль «Звезда», стыковочный отсек «Пирс» и малые исследовательские модули «Поиск» и «Рассвет».

Впоследствии к МКС запустят многофункциональный лабораторный модуль, на котором планируется провести эксперимент «Вампир», что расшифровывается как «вращающееся магнитное поле». Эксперимент предполагает создание кристаллов для новейших инфракрасных (ИК) датчиков, которые будут использоваться на спутниках группировки «Сфера».

Завершить строительство российского сегмента МКС собираются к 2022 году. Кроме «Науки», на орбиту должны отправиться модули «Причал» и научно-энергетический блок.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия планирует запустить к МКС два новых модуля в апреле и сентябре 2021 года. Первый (это и будет «Наука») — 20 апреля, а второй — 14 сентября. Это будут первые запуски новых модулей к станции за последние 11 лет.