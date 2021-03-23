SpaceX совершила очередной запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink

https://static.news.ru/photo/3895e9e4-8c80-11eb-8b37-96000091f725_660.jpg Фото: SpaceX/youtube.com

Компания Илона Маска SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 ещё с 60 микроспутниками Starlink. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Запуск состоялся в 04:28 по времени Восточного побережья США (11:28 мск), ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде. Изначально она должна была быть запущена ещё 21 марта, но затем дату перенесли.

Вскоре после запуска первая ступень ракеты-носителя приземлилась на плавучую платформу в Атлантическом океане. Она ранее использовалась уже пять раз. Благодаря многоразовому использованию таких элементов очередные запуски носителей обходятся компании значительно дешевле.

По плану в общей сложности на орбиту Земли должны выйти 11 тысяч спутников Starlink. Это будет глобальная спутниковая система, предоставляющая коммерческие услуги доступа в Интернет. Реализация проекта оценивается в $10 млрд. Первые 60 аппаратов были выведены в космос в мае 2019 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что к концу 2021 года SpaceX может запустить ракету Falcon 9, на борту которой будет находиться экипаж из гражданских лиц. Запуск будет произведён в рамках программы Inspiration 4. Это первая полностью коммерческая миссия астронавтов на орбиту. Экипаж пробудет в космосе несколько дней.