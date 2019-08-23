https://static.news.ru/photo/b5c68230-c63d-11e9-aa9e-fa163e074e61_660.jpg «Союз МС-14» Фото: Roscosmos/flickr.com

Корабль «Союз МС-14» повторно пристыкуется к Международной космической станции (МКС) утром в понедельник, 26 августа.

Попытка пристыковаться через 24 часа будет пропущена. Российские специалисты попробуют пристыковать корабль к станции через 48 часов, — сказали в трансляции NASA.

«Фёдор» (робот на борту космического корабля) отправился в космос с Байконура 22 августа. Испытательный полёт корабля «Союз МС-14» на ракете «Союз-2.1а» завершится 7 сентября. 23 августа он написал в Twitter, что первая часть лётных испытаний прошла в штатном режиме. На борту МКС «Фёдор» выполнит до шести экспериментов.

Как ранее писал News.ru, стыковка корабля «Союз МС-14» с роботом «Фёдором» с Международной космической станцией (МСК) была отменена из-за проблем в системе автоматической стыковки «Курск».