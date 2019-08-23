https://static.news.ru/photo/6d0e393a-c63c-11e9-9602-fa163e074e61_660.jpg «Союз МС-14» Фото: Госкорпорация

Стыковка корабля «Союз МС-14» с роботом «Фёдором» с Международной космической станцией (МКС) была отменена из-за проблем с усилителем системы «Курск».

Это проблема не с кораблем «Союз», а с усилителем системы «Курск» на борту станции, — сообщили в трансляции NASA.

Также диктор трансляции отметил, что специалисты российского ЦУП разбираются в ситуации. Корабль находится на безопасном расстоянии от станции.

Как ранее писал News.ru, запланированная на 8:30 мск стыковка пилотируемого корабля «Союз МС-14» с первым российским антропоморфным роботом «Фёдором» на борту не состоялась.