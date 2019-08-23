https://static.news.ru/photo/76ba96ae-c637-11e9-b72d-fa163e074e61_660.jpg «Фёдор» Фото: Госкорпорация

Запланированная на 8:30 мск стыковка пилотируемого корабля «Союз МС-14» с первым российским антропоморфным роботом «Фёдором» на борту не состоялась.

Когда до стыковки оставалось 96 м, корабль приблизился к станции, но затем отошёл. Сейчас «Союз МС-14» находится на расстоянии 280 м от МКС. На сайте Роскосмоса ведётся трансляция стыковки.

«Фёдор» отправился в космос с Байконура 22 августа. Испытательный полёт корабля «Союз МС-14» на ракете «Союз-2.1а» завершится 7 сентября. 23 августа он написал в Twitter, что первая часть лётных испытаний прошла в штатном режиме. На борту МКС «Фёдор» выполнит до шести экспериментов.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал, что не знает, как человекоподобный робот пишет сообщения в Twitter, писал News.ru.