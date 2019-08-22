https://static.news.ru/photo/7b780732-c4a5-11e9-8761-fa163e074e61_660.jpg Робот «Фёдор» Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Первый российский антропоморфный робот «Фёдор» сообщил в своём Twitter, что первая часть лётных испытаний прошла в штатном режиме.

Он отправился на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС-14» во время испытательного пуска на ракете «Союз-2.1а», который был произведён 22 августа с Байконура.

Осуществил сбор, обработку и передачу в ЦУП телеметрических данных по работе РН, бортовых систем корабля, перегрузках, температурно-влажностном режиме. Корабль находится на расчётной орбите. Все штатно, — написал робот.

Первая часть лётных испытаний прошла в соответствии с полётным заданием. Осуществил сбор, обработку и передачу в ЦУП телеметрических данных по работе РН, бортовых систем корабля, перегрузках, температурно-влажностном режиме. Корабль находится на расчётной орбите. Всё штатно — FEDOR (@FEDOR37516789) 22 августа 2019 г.

В свою очередь глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в Twitter поздравил робота «с успешным началом работы».

Во время пуска ракеты «Фёдор» произнёс: «Поехали!», как первый космонавт Земли Юрий Гагарин, ранее писал News.ru.