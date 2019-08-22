Первый российский антропоморфный робот «Фёдор» сообщил в своём Twitter, что первая часть лётных испытаний прошла в штатном режиме.
Он отправился на МКС на пилотируемом корабле «Союз МС-14» во время испытательного пуска на ракете «Союз-2.1а», который был произведён 22 августа с Байконура.
Осуществил сбор, обработку и передачу в ЦУП телеметрических данных по работе РН, бортовых систем корабля, перегрузках, температурно-влажностном режиме. Корабль находится на расчётной орбите. Все штатно, — написал робот.
Первая часть лётных испытаний прошла в соответствии с полётным заданием. Осуществил сбор, обработку и передачу в ЦУП телеметрических данных по работе РН, бортовых систем корабля, перегрузках, температурно-влажностном режиме. Корабль находится на расчётной орбите. Всё штатно