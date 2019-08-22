https://static.news.ru/photo/98ad314e-c4e9-11e9-ba12-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/News.ru

Руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что не знает, как антропоморфный российский робот «Фёдор» пишет сообщения в Twitter. Об этом глава госкорпорации заявил во время посещения Ракетно-космического центра «Прогресс».

Я всех спрашиваю: «Что происходит?» Все говорят: «Может, действительно он сам пишет», — цитирует Рогозина РИА Новости .

Утром 22 августа первый российский человекоподобный робот отправился на пилотируемом корабле «Союз МС-14» к МКС. Он прибудет на станцию 24 августа, а на Землю вернётся 7 сентября.

Ранее он отчитался в своём Twitter о ходе первой части лётных испытаний, писал News.ru.