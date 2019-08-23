https://static.news.ru/photo/dd76a7d0-c64a-11e9-bb5c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/via Globallookpress.com

«Союз МС-14» не смог состыковаться с Международной космической станцией (МКС) из-за колебаний корабля, которые ранее не встречались. Об этом заявил первый заместитель генерального конструктора РКК «Энергия», руководитель полёта российского сегмента МКС Владимир Соловьёв.

…все было нормально примерно до 200 метров, а дальше у нас пошли определенные, ранее не встречавшиеся колебания, и на этапе причаливания мы поняли, что в автоматическом режиме состыковаться не удастся, — сказал Соловьёв.

Испытательный полёт корабля «Союз МС-14» на ракете «Союз-2.1а» начался 22 августа. На корабле находится человекоподобный робот "Фёдор", который летит на МКС, чтобы провести несколько экспериментов. 23 августа он написал в Twitter, что первая часть лётных испытаний прошла в штатном режиме. Миссия завершится 7 сентября.

Как ранее писал News.ru, утром в понедельник должна состояться вторая попытка стыковки пилотируемого корабля «Союз МС-14» с антропоморфным роботом «Фёдором» на борту с МКС.